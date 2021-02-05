Умирзак Шукеев рассказал предпринимателям, как получить беззалоговый кредит

Отсутствие гарантий при получении кредита становится все более распространенным явлением для предпринимателей, особенно для владельцев малого бизнеса. Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев ознакомился с деятельностью субъектов малого предпринимательства региона, начинающих молодых предпринимателей, а также обсудил актуальные вопросы. Большинство поднятых вопросов было связано с получением доступных кредитов, сообщает zakon.kz.

На сегодняшний день владельцы малого бизнеса вынуждены отказаться от своих бизнес-планов из-за отсутствия обеспечения по кредитам. Для поддержки таких предпринимателей в программе "Дорожная карта бизнеса до 2025 года" был запущен новый инструмент. Всего за полчаса можно получить двухлетний беззалоговый кредит до 5 млн тенге. Достаточно иметь при себе удостоверение личности и свидетельство предпринимателя.

Основная причина сегодняшней встречи - поделиться с вами этой новостью и обсудить механизм ее реализации на практике. У субъектов малого бизнеса, в том числе микропредпринимательства появилась возможность получить беззалоговый кредит в размере 5 млн тенге с годовой ставкой до 6% для пополнения оборотных средств. За короткое время этот финансовый инструмент стал эффективной поддержкой для предпринимателей. Хочу подчеркнуть, масштабы поддержки для бизнеса являются ярким свидетельством политики поддержки предпринимателей Первого Президента – Елбасы Н.А.Назарбаева, Главы государства К.К.Токаева. Наша главная задача - проинформировать всех туркестанцев о мерах господдержки и не оставить ни одного предпринимателя без поддержки. Поэтому призываю всех вас активно участвовать в этих мероприятиях, - Умирзак Шукеев.

Кредиты в Туркестанской области предоставляются через "Halyk Bank", "Банк ЦентрКредит", "Сбербанк". Только за последний месяц было одобрено более 200 кредитов и профинансировано 62 предпринимателя. Следует отметить, одним из основных направлений работы областного акимата является повышение доступности мер государственной поддержки для предпринимателей, улучшение бизнес-климата в регионе. В отчетном году по программам "Экономика простых вещей", "Дорожная карта бизнеса 2025" предпринимателям льготные кредиты на сумму 50,7 млрд. тенге под 6% годовых. Несмотря на прошлогоднюю эпидемическую ситуацию, туркестанские предприниматели проявили активность, объем кредитов увеличился в 1,3 раза.

Вместе с тем, на территории области функционируют 140 605 малых и средних предприятий. Это один из самых больших показателей по республике. За последние 2,5 года их количество увеличилось на 14 тыс. субъектов. В этой сфере занято более 200 тысяч человек. Несмотря на пандемию, объем продукции малого и среднего предпринимательства увеличился на 16% (2 место по приросту в республике) достигнув 554,4 млрд. тенге (за 9 месяцев). В 2021 году этот показатель планируется довести до 1 трлн тенге.