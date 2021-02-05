Михаил Ефремов "исчез" из колонии

Близкий друг Михаила Ефремова, который регулярно с ним переписывается, обеспокоен тем, что его последнее письмо, отправленное в ИК-4 "Алексеевка" пару дней назад, вернулось обратно. Теперь знакомые актера задаются вопросом о том, куда пропал известный артист, передает zakon.kz со ссылкой на mk.ru.

Михаил недавно болел, это была обычная простуда . Мы переписываемся с Михаилом Ефремовым регулярно. Он хорошо себя чувствовал. Написал, что смотрел сериал со своим участием вместе с отрядом после отбоя. А сейчас пришел ответ из ФСИН - о том, что письмо не вручено, так как "адресат убыл в другое учреждение", - сообщил собеседник, пожелавший остаться неизвестным.

В издании не исключают, что мог произойти технический сбой.

Мне ничего неизвестно об этапировании. Никаких предпосылок к этому не было. Насколько я знаю, он все еще в прежней колонии, - рассказал РИА Новости его адвокат Роман Филиппов.

Вечером 8 июня в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет. Актер отбывает наказание в колонии в Белгородской области.