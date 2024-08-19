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Актер Михаил Ефремов готовится к освобождению из колонии

Михаил Ефремов выходит на свободу, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2024 03:48 Фото: Евгений Биятов/РИА «Новости»
Летом 2020 года российский актер Михаил Ефремов попал в серьезное ДТП в Москве. Театрального режиссера приговорили к 7,5 годам лишения свободы за гибель в аварии 57-летнего курьера Сергея Захарова. В скором времени осужденный может оказаться на свободе, сообщает Zakon.kz.

В колонии Михаил находится 3,5 года. Адвокаты актера неоднократно составляли документы на УДО. Однако суд по тем или иным причинам отклонял прошения о помиловании.

19 августа 2024 года стало известно, что 60-летний Ефремов может оказаться на воле уже в декабре этого года.

Несмотря на несколько нарушений режима, представители актера уверены, что на этот раз он точно покинет стены колонии.

Адвокаты собрали большое количество соответствующих справок о здоровье Михаила: головные боли и головокружения из-за транзиторных ишемических атак.

Адвокаты Ефремова будут настаивать на том, что заключение приведет возрастного актера к инсульту.

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