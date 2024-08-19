Актер Михаил Ефремов готовится к освобождению из колонии
В колонии Михаил находится 3,5 года. Адвокаты актера неоднократно составляли документы на УДО. Однако суд по тем или иным причинам отклонял прошения о помиловании.
19 августа 2024 года стало известно, что 60-летний Ефремов может оказаться на воле уже в декабре этого года.
Несмотря на несколько нарушений режима, представители актера уверены, что на этот раз он точно покинет стены колонии.
Адвокаты собрали большое количество соответствующих справок о здоровье Михаила: головные боли и головокружения из-за транзиторных ишемических атак.
Адвокаты Ефремова будут настаивать на том, что заключение приведет возрастного актера к инсульту.
Ранее молодая жена 78-летнего Евгения Петросяна ответила на главный вопрос хейтеров.