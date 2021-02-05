В каких случаях можно сменить фамилию, имя, отчество: вопрос - ответ

Каждый гражданин Казахстана, достигший 16 лет, при желании по разным обстоятельствам может сменить свою фамилию, имя, отчество. Для получения возможности смены ФИО нужны определенные основания и список документов, которые нужно предоставить в ЦОН. При этом, если перемена ФИО связана с заключением либо расторжением брака, то подать заявку можно через онлайн-услугу, сообщает zakon.kz.

В каких случаях можно сменить ФИО

Для смены имени, фамилии и отчества должны быть следующие основания:

неблагозвучность ФИО;

трудность произношения ФИО;

желание супруги носить общую с супругом фамилию, если при государственной регистрации брака остались на добрачных фамилиях;

желание носить добрачную фамилию, если об этом не заявлено при расторжении брака;

желание носить фамилию, общую с детьми от предыдущего брака;

желание носить добрачную фамилию в случае смерти супруга;

желание носить общую с детьми фамилию в случае смерти супруга, если заявитель был на добрачной фамилии;

желание носить имя и (или) фамилию, соответствующие избранной заявителем национальности одного из родителей (при разных национальностях родителей);

желание носить имя, фактически сложившееся в жизни, отличное от имени в документах;

желание носить добрачную фамилию, если при вступлении в брак была принята фамилия супруга;

желание носить фамилию по имени отца или деда по национальным традициям;

желание носить фамилию и отчество по фамилии и имени лица, фактически воспитавшего заявителя;

желание носить имя, отчество, фамилию, соответствующие выбранному полу, при хирургическом изменении пола.

Перемена фамилии в связи с заключением или расторжением брака (+онлайн)

Самая распространенная причина смены фамилии – это заключение брака либо развод. При этом можно обратиться в филиал НАО "ГК "Правительство для граждан" (ЦОН) с перечнем необходимых документов либо подать заявку через электронную услугу.

Подача электронного заявления на регистрацию перемены фамилии, имени, отчества

Список необходимых документов при обращении в ЦОН:

· Заявление (берется и заполняется в ЦОНе);

· Удостоверение личности;

· Свидетельство о рождении (оригинал и копия);

· Свидетельства о рождении несовершеннолетних детей, если они есть;

· Копия свидетельства о заключении либо расторжении брака;

· Две фотографии 3х4. Фото можно сделать у штатного фотографа ЦОНа;

· Квитанция об уплате госпошлины в размере 2 МРП. Чтобы не стоять в очереди на кассу, госпошлину можно оплатить онлай

Смена ФИО ребенка

Фамилия ребенка определяется фамилией одного из родителей в случае, если их фамилии разные. По желанию родителей фамилия ребенка может быть произведена от имени отца или деда ребенка как со стороны отца, так и матери с учетом национальных традиций.

Изменить имя или фамилию ребенку до 16 лет разрешается по совместному заявлению родителей, но потребуется согласие ребенка, если ему больше 10 лет.

В случае развода ребенок сохраняет фамилию, полученную им при рождении. Как правило, это фамилия отца. Тем не менее, в случае, если родители проживают раздельно, без оформления расторжения брака, и родитель, с которым проживает ребенок, желает присвоить ему свою фамилию, то этот вопрос разрешается в зависимости от интересов ребенка и с учетом мнения другого родителя, оформленного нотариально. В случае невозможности установления места нахождения другого родителя, при лишении либо ограничении его родительских прав, признании недееспособным, а также в случаях уклонения от содержания и воспитания ребенка учет его мнения необязателен.

Родителям для смены ФИО ребенку необходимо посетить ЦОН со списком следующих документов:

Заявление (берется и заполняется в ЦОНе);

Удостоверение личности родителей;

Свидетельство о рождении ребенка (оригинал и копия);

Свидетельство об усыновлении или установлении отцовства (оригинал и копия), если ребенок был усыновлён;

Две фотографии 3х4. Фото можно сделать у штатного фотографа ЦОНа;

Квитанция об уплате госпошлины в размере 2 МРП. Чтобы не стоять в очереди на кассу, госпошлину можно оплатить онлайн.

Срок оказания госуслуги, т.е. получения свидетельства о перемене ФИО – 7 рабочих дней.

Смена ФИО по другим причинам

Если вы хотите сменить ФИО по другим причинам, т.е. не по причине заключения брака или развода, то помимо стандартных документов необходимо предоставить дополнительные документы, подтверждающие причины желания смены ФИО, в филиал НАО "ГК "Правительство для граждан" (ЦОН).

Список необходимых документов при обращении в ЦОН:

Заявление (берется и заполняется в ЦОНе);

Удостоверение личности;

Свидетельство о рождении (оригинал и копия);

Свидетельства о рождении несовершеннолетних детей, если они есть;

Дополнительные документы, подтверждающие причины желания сменить ФИО;

Две фотографии 3х4. Фото можно сделать у штатного фотографа ЦОНа;

Квитанция об уплате госпошлины в размере 2 МРП. Чтобы не стоять в очереди на кассу, госпошлину можно оплатить онлайн.

Срок оказания госуслуги, т.е. получения свидетельства о перемене ФИО – 7 рабочих дней.

Выдача свидетельства о перемене ФИО, а также основания для отказа

Свидетельство о перемене имени, отчества, фамилии содержит следующие сведения:

имя, отчество (при его наличии), фамилию до и после смены;

дата и место рождения;

дата составления и номер записи акта о перемене ФИО;

наименование регистрирующего органа, произведшего государственную регистрацию перемены ФИО;

дату выдачи свидетельства о перемене ФИО;

серию и номер свидетельства о перемене ФИО.

Основаниями для отказа в оказании государственной услуги являются:

1. Установление недостоверности документов и данных в них;

2. Несоответствие услугополучателя и (или) представленных материалов, данных и сведений, требованиям Кодекса РК "О браке (супружестве) и семье", Законам РК "О документах, удостоверяющих личность" и "О национальных реестрах идентификационных номеров", приказа Министра юстиции РК "Об утверждении Правил организации государственной регистрации актов гражданского состояния, внесения изменений, восстановления, аннулирования записей актов гражданского состояния";

3. Отрицательный ответ уполномоченного государственного органа на запрос о согласовании, а также отрицательное заключение экспертизы, исследования либо проверки.

Что нужно сделать после смены ФИО

После смены ФИО первым делом обязательно нужно сменить удостоверение личности (в течение 30 календарных дней), а также паспорт и водительские права (при их наличии), пенсионный договор.

Также рекомендуется в ЦОНе запросить корректировку в базах данных всех государственных органов, в первую очередь Министерства внутренних дел, Министерства юстиции и Комитета государственных доходов (Налоговой), и в остальных.

Кроме того, необходимо сменить банковские карточки, обратившись к представителям своего банка.

Такие документы, как диплом и аттестат, можно не менять, афа при необходимости предъявлять вместе с ними свидетельство о смене ФИО либо свидетельство о браке.

Если вы потеряли свидетельство о перемене ФИО

При утере либо порче свидетельства о перемене ФИО всегда можно получить его дубликат.

Если ФИО было изменено после 14 апреля 2008 года, подать заявку на получение повторного свидетельства можно в режиме онлайн.

Если вы решили пойти за дубликатом свидетельства в ЦОН, то вам потребуются следующие документы:

Заявление (выдается и заполняется в ЦОНе);

Удостоверение личности;

Нотариально удостоверенная доверенность, в случае обращения представителя услугополучателя;

Квитанция об оплате госпошлины в размере 1 МРП.

Также можно в режиме онлайн получить справку о перемене ФИО.

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