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В каких случаях казахстанцам можно сменить ФИО

Удостоверение личности гражданина РК, документы , фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2024 14:40 Фото: Zakon.kz
В НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" рассказали, в каких случаях казахстанцам можно сменить фамилию, имя или отчество (ФИО), сообщает Zakon.kz.

Как подчеркнули в госкорпорации, для того, чтобы изменить ФИО, необходимо обратиться в ЦОН.

"При этом для оказания госуслуги необходимо иметь уважительные причины для перемены сведений", – говорится в сообщении, опубликованном 13 августа 2024 года в Instagram "Правительства для граждан".

Причины, по которым можно изменить ФИО:

  • неблагозвучность имени, отчества, фамилии;
  • трудность произношения имени, отчества, фамилии;
  • желание супруга (супруги) носить общую с супругой (супругом) фамилию, если при государственной регистрации брака (супружества) остались на добрачных фамилиях или супруг (супруга) после государственной регистрации брака (супружества) поменял фамилию на другую;
  • желание носить фамилию, общую с детьми от предыдущего брака (супружества);
  • желание носить добрачную фамилию, если об этом не заявлено при расторжении брака (супружества);
  • желание носить имя и (или) фамилию, соответствующие избранной заявителем национальности одного из родителей (при разных национальностях родителей);
  • желание носить добрачную фамилию в случае смерти супруга;
  • желание носить имя, фактически сложившееся в жизни, отличное от имени в документах;
  • желание носить общую с детьми фамилию в случае смерти супруга, и если заявитель был на добрачной фамилии;
  • желание носить фамилию по имени отца или деда по национальным традициям;
  • желание носить добрачную фамилию, если при вступлении в брак (супружество) была принята фамилия супруга;
  • желание носить фамилию и (или) отчество по фамилии и имени лица, фактически воспитавшего заявителя;
  • желание носить имя, отчество, фамилию, соответствующие выбранному полу, при хирургическом изменении пола.

"В случае каких-либо изменений необходимо подать заявление на изготовление новых документов", – добавили в госкорпорации.

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О том, как сменить ФИО в Казахстане, можете узнать здесь.

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