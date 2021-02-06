Стоимость яиц необоснованно завышена – Минсельхоз РК

Стоимость яиц в стране необоснованно завышена, заявили в Министерстве сельского хозяйства, сообщает zakon.kz со ссылкой на Хабар 24.

В ведомстве не исключили ценовой сговор.

Проверки показали, что несмотря на снижение производства более чем на 10 процентов, дефицита продукции в стране нет. Рассматриваются и другие причины, которые могли повлиять на ценники, в этом списке - подорожание кормов, транспортных услуг и расходы на вакцинацию.

Роль сыграло и сезонное изменение цен, считают в Минсельхозе. Изучением вопроса займутся в Агентстве по защите и развитию конкуренции.

Будем выяснять причины. Здесь уже вопрос к агентству, у них идет проверка комплексная. На местах контролируют местные исполнительные органы. С ними работа ведется, по выяснению причин, по проработке, по стабилизации ситуации. директор департамента агропродовольственных рынков органической продукции и тех. регулирования МСХ РК Зейнулла Шарипов

Ранее казахстанцы пожаловались на подорожание яиц - до 600 тенге за десяток.