США осудили высылку из России европейских дипломатов из-за поддержки Навального

Вашингтон раскритиковал высылку из России трех европейских дипломатов, которые были на акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального, сообщает zakon.kz со ссылкой на Газета.ру.

По мнению госсекретаря США Энтони Блинкена, это неоправданный шаг.

США осуждают сегодняшнюю (5 февраля.—“Ъ”) высылку из России трех европейских дипломатов за наблюдение за январскими протестами. Этот волюнтаристский и неоправданный шаг — еще один случаев, когда Россия отошла от своих международных обязательств. Мы солидарны с Германией, Польшей и Швецией. госсекретарь США Энтони Блинкен

Накануне МИД России объявил, что сотрудников генконсульств Германии и Польши в Санкт-Петербурге и сотрудника посольства Швеции в Москве объявили персонами нон грата. Причиной стало участие в акциях протеста, прошедших 23 января. Москва сочла эти действия неприемлемыми.

2 февраля Алексею Навальному заменили условный срок по делу о хищениях у "Ив Роше" на реальный. Суд посчитал, что он нарушил условия испытательного срока, по которым он должен был отмечаться в инспекции. Защита настаивала, что лечение в Германии было уважительной причиной.

С учетом домашнего ареста оппозиционер проведет в колонии два года и восемь месяцев. В России прошло три несанкционированные акции в поддержку политика, задержали более 11 тыс. человек. На заседании по делу Алексея Навального присутствовали иностранные дипломаты, что возмутило Москву.