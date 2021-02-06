Пьяная пассажирка устроила скандал в аэропорту Нур-Султана

6 февраля 2021, 08:15
Фото: astana.gov

В Нур-Султане молодая женщина в нетрезвом состоянии устроила истерику около стола регистрации столичного аэропорта, сообщает zakon.kz.

Видео инцидента было опубликовано в instagram-паблике kris.p.almaty.official.

Из-за чего разразился скандал — неизвестно. В описании к видео говорится, что женщина была пьяна.

Женщину не пустили на рейс Нурсултан - Атырау. Была пьяная. Подняла шум на весь аэропорт. В конце вмешались полицейские, - отметили в публикации под видео.

Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика!

На кадрах молодая женщина буйствует, требуя "отпустить ее к дочке в Атырау", рядом стоят растерянные пассажиры.

Сотрудница аэропорта пытается успокоить кричащую женщину.

Когда пассажирка попыталась наброситься на стоящих рядом людей, вмешался полицейский.


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