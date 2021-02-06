Пьяная пассажирка устроила скандал в аэропорту Нур-Султана

В Нур-Султане молодая женщина в нетрезвом состоянии устроила истерику около стола регистрации столичного аэропорта, сообщает zakon.kz.
Видео инцидента было опубликовано в instagram-паблике kris.p.almaty.official.
Из-за чего разразился скандал — неизвестно. В описании к видео говорится, что женщина была пьяна.
Женщину не пустили на рейс Нурсултан - Атырау. Была пьяная. Подняла шум на весь аэропорт. В конце вмешались полицейские, - отметили в публикации под видео.
Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика!
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На кадрах молодая женщина буйствует, требуя "отпустить ее к дочке в Атырау", рядом стоят растерянные пассажиры.
Сотрудница аэропорта пытается успокоить кричащую женщину.
Когда пассажирка попыталась наброситься на стоящих рядом людей, вмешался полицейский.
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