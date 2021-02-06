Смертность от COVID-19 в Казахстане пошла на спад

Информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 6 февраля, сообщает zakon.kz.

На 6 февраля лечение от КВИ продолжают получать 27 200 человек (16 499 КВИ+ и 10 701 КВИ-), из них в стационарах находится – 5 684 пациента, на амбулаторном уровне – 21 516 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 271 пациент,

• в состоянии крайней степени тяжести – 47 пациентов;

• на аппарате ИВЛ - 47 пациентов.

За прошедшие сутки зарегистрировано 5 случаев с летальным исходом. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано 2 587 случаев.

Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19

На 4 февраля 2021 года зарегистрировано 68 случаев заболевания. Выздоровели 263 человека.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано:

Заболевших - 48 226, случаев с летальным исходом - 579, всего выздоровели – 36 946 человек.