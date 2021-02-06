Байден разошлет маски во все дома Америки

Президент США Джо Байден намерен разослать маски по всем домам в Америке, передает zakon.kz со ссылкой на Lad Bible.

Таким образом он намерен убедить американцев носить их и остановить заражения в стране.

Отмечается, что нынешняя администрация возрождает план, отвергнутый Трампом в прошлом году на пике пандемии.

Глава администрации Белого дома Рон Клейн заявил, что подробности этой акции появятся позже.

Органы здравоохранения рекомендовали сделать это, но Трамп почему-то наложил вето. Мы смотрим, что можно сделать с массовыми поставками. Я надеюсь, что в ближайшие несколько дней или на следующей неделе мы сможем объявить о некотором прогрессе в этом вопросе. Но, конечно, это часть общего плана. Мы сделаем все возможное, чтобы сделать маски более доступными для людей, чтобы увеличить их поставки, - сказал он.

Президент США выступает за 100-дневное ношение масок для борьбы с коронавирусом в стране. Сообщается, что недельная цифра по заражениям в США имеют тенденцию к снижению.

Прошлогодний план состоял в том, чтобы Почтовая служба США распределила 650 миллионов масок. Однако он был отменен, поскольку некоторые советники бывшего президента опасались, что этот шаг "может вызвать беспокойство или панику".

Опрос, проведенный Центром экономических и социальных исследований Университета Южной Калифорнии в Дорнсифе в прошлом месяце, показал, что 83% американцев считают ношение маски эффективным способом защиты от Covid-19. 51% сообщили, что они часто или всегда носили маску, когда находились в тесном контакте с людьми вне их круга общения.