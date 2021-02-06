В Казахстане изменили порядок пересечения госграницы

Пограничная служба Комитета национальной безопасности РК обновила порядок пересечения государственной границы, сообщает zakon.kz.
Разрешить выезд граждан Республики Казахстан в иностранные государства, с которыми по решению Правительства Республики Казахстан возобновлено прямое (регулярные, нерегулярные чартерные рейсы) воздушное сообщение, а также въезд/транзитный проезд в/через территорию Республики Казахстан иностранцев из числа граждан государств, с которыми по решению Правительства Республики Казахстан возобновлено прямое (регулярные, нерегулярные чартерные рейсы) воздушное сообщение - при условии соблюдения визовых требований, если иной порядок не предусмотрен международными соглашениями Республики Казахстан, - говорится в измененных правилах.
Согласно документу, разрешено "заинтересованным государственным органам осуществлять пропуск через границу воздушных судов и наземной техники, задействованных в рамках пусковых кампаний с космодрома "Байконур" и мероприятий по поиску и эвакуации с места посадки космонавтов и спускаемых космических объектов - при условии оформления установленным порядком разрешений государственных органов Республики Казахстан на пересечение Государственной границы и пребывания на территории Республики Казахстан".
Также до улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации временно ограничено пересечение госграницы РК иностранцами и лицами без гражданства, за исключением:
Согласно новым изменениям, разрешено пересечение госграницы РК гражданам РК периодичностью не более 1 раза в 30 суток, при этом указанная периодичность не распространяется на следующих граждан РК:
С полным текстом документа, а также списком исключений можно ознакомиться здесь.
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