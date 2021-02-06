В Казахстане изменили порядок пересечения госграницы

Пограничная служба Комитета национальной безопасности РК обновила порядок пересечения государственной границы, сообщает zakon.kz.

Разрешить выезд граждан Республики Казахстан в иностранные государства, с которыми по решению Правительства Республики Казахстан возобновлено прямое (регулярные, нерегулярные чартерные рейсы) воздушное сообщение, а также въезд/транзитный проезд в/через территорию Республики Казахстан иностранцев из числа граждан государств, с которыми по решению Правительства Республики Казахстан возобновлено прямое (регулярные, нерегулярные чартерные рейсы) воздушное сообщение - при условии соблюдения визовых требований, если иной порядок не предусмотрен международными соглашениями Республики Казахстан, - говорится в измененных правилах.

Согласно документу, разрешено "заинтересованным государственным органам осуществлять пропуск через границу воздушных судов и наземной техники, задействованных в рамках пусковых кампаний с космодрома "Байконур" и мероприятий по поиску и эвакуации с места посадки космонавтов и спускаемых космических объектов - при условии оформления установленным порядком разрешений государственных органов Республики Казахстан на пересечение Государственной границы и пребывания на территории Республики Казахстан".

Также до улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации временно ограничено пересечение госграницы РК иностранцами и лицами без гражданства, за исключением:

персонала дипломатической службы иностранных государств и членов их семей;

этнических казахов, при наличии действующей визы Республики Казахстан категории "С10", "В8" или документов, удостоверяющих личность, с отметкой о принадлежности к казахской национальности (паспорт, удостоверение личности, свидетельство о рождении и др. с нотариально заверенным переводом) и члены их семей;

лиц без гражданства, документированных Республикой Казахстан удостоверением лица без гражданства, ранее выехавших на территорию иностранного государства, при их возвращении в Республику Казахстан;

имеющих письменные приглашения от научных организаций в области здравоохранения Республики Казахстан (согласно списку, утвержденному Министерством здравоохранения РК), исключительно на оперативные методы лечения (в сопровождении не более двух взрослых человек);

следующих на похороны членов семьи и близких родственников (супруг (супруга), родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и не полнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки) при наличии подтверждающих документов, а также лиц, сопровождающих к месту захоронения тела (прах) умерших членов семьи и близких родственников;

следующих для ухода за тяжелобольными членами семьи и близкими родственниками (супруг (супруга), родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и не полнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки) и их несовершеннолетних детей, при наличии подтверждающих документов лечебного заведения о тяжелом заболевании;

имеющих виды на жительство на территории Республики Казахстан и члены их семей (супруг, супруга, их родители и дети) - но не более 1 раза в 30 суток;

являющихся членами семей граждан Республики Казахстан - при условии подтверждения факта родственных связей (супруг, супруга, родители и дети) и их несовершеннолетних детей - но не более 1 раза в 30 суток;

проходящих обучение в учебных заведениях на территории Республики Казахстан (учащиеся, студенты, слушатели, курсанты), а также в случае их въезда в Республику Казахстан для продления учебных виз, оформления студенческих ID-карт, сдачи экзаменов (тестов) при наличии приглашений казахстанских учебных заведений. В случае если въезжающий по указанным в настоящем подпункте целям иностранный гражданин является несовершеннолетним, разрешается его сопровождение родителями (опекунами или попечителями);

медицинского персонала, направляющегося в Казахстан для оказания медицинской помощи по приглашению государственных и местных исполнительных органов Республики Казахстан, а также в рамках гуманитарной помощи зарубежных государств или международных организаций.

Согласно новым изменениям, разрешено пересечение госграницы РК гражданам РК периодичностью не более 1 раза в 30 суток, при этом указанная периодичность не распространяется на следующих граждан РК:

персонал дипломатической службы страны и членов их семей;

выезжающих за границу на лечение, при предъявлении подтверждающих документов учреждений здравоохранения (в сопровождении не более двух взрослых человек), при наличии следующих документов:

- заключение врачебно-консультационной комиссии территориальной амбулаторно-поликлинической организации для подтверждения диагноза и срочности лечения, согласно форме 026/у, утвержденной приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения РК от 30 октября 2010 года № ҚР ДСМ-175/2020 "Об утверждении форм учетной документации в области здравоохранения";

- письмо-приглашение от зарубежной медицинской организации на лечение, с нотариально засвидетельствованным переводом;

- заключение врачебно-консультационной комиссии территориальной амбулаторно-поликлинической организации для подтверждения диагноза и срочности лечения, согласно форме 026/у, утвержденной приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения РК от 30 октября 2010 года № ҚР ДСМ-175/2020 "Об утверждении форм учетной документации в области здравоохранения"; - письмо-приглашение от зарубежной медицинской организации на лечение, с нотариально засвидетельствованным переводом; следующих на похороны членов семьи и близких родственников (супруг (супруга), родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и не полнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки) при наличии подтверждающих документов, а также лиц, сопровождающих к месту захоронения тела (прах) умерших членов семьи и близких родственников;

следующих для ухода за тяжелобольными членами семьи и близкими родственниками (супруг (супруга), родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и не полнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки) и их несовершеннолетних детей, при наличии подтверждающих документов лечебного заведения о тяжелом заболевании;

проходящих обучение в учебных заведениях на территории иностранных государств, а также для их выезда из Республики Казахстан за рубеж в целях продления учебных виз, оформления студенческих ID-карт, сдачи экзаменов (тестов) - при наличии приглашений заграничного учебного заведения. В случае если выезжающий по указанным в настоящем подпункте целям гражданин Республики Казахстан является несовершеннолетним, разрешается его сопровождение родителями (опекунами или попечителями);

выезжающих за границу с целью осуществления трудовой деятельности при предоставлении трудового договора, контракта, разрешения на работу или иных подтверждающих документов на осуществление трудовой деятельности с принимающей организации или их копий, а также разрешение на право въезда в иностранное государство в указанных целях;

выезжающих из Республики Казахстан на постоянное место жительство в другое государство и/или имеющих иммиграционные визы;

С полным текстом документа, а также списком исключений можно ознакомиться здесь.