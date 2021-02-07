Поезд сошел с рельсов на станции Отар

В Кордайском районе Жамбылской области на станции Отар произошел сход 10 порожних платформ грузового поезда №2534 сообщением "Шу-Алматы", передает zakon.kz.

По данным пресс-службы ДЧС Жамбылской области, состав из 54 порожних вагонов, которые были пустыми.

Из них семь с опрокидыванием на бок, 5 - ушли в кювет, 2 - опрокинулись на нечетный путь, три платформы сошли с рельса, - уточнили в ведомстве.

Отмечается, что в результате произошла задержка на станции Отар:

пассажирский поезд №3 сообщением "Алматы-Нур-Султан" 4 часа 45 минут (167 пассажиров, из них трое детей, 18 вагонов);

пассажирский поезд №15 сообщением "Алматы-Петропавловск" 2 часа 37 минут (445 пассажиров, из них 43 детий, 16 вагонов);

пассажирский поезд №41 сообщением "Алматы-Атырау" 1 час (227 пассажиров, из них 1 ребенок, 17 вагонов);

пассажирский поезд №43 сообщением "Алматы-Костанай" 30 минут (200 пассажиров, из них один ребенок, 19 вагонов).

Жертв и пострадавших нет. В 20:00 в ДЧС открыт телефон горячей линии. На станции Отар производится дежурство БСМП. 21.30 восстановлено движения пассажирских поездов по нечетному пути. Ремонтно-восстановительные работы проводятся силами АО "НК "КТЖ" - 50 работников, 6 единиц техники и два восстановительных поезда станции Шу и станции Алматы, - добавили в ДЧС Жамбылской области.