Мир

Поезд с пассажирами сошел с рельсов в Иране

30 человек пострадали из-за схода поезда с рельсов в иранской провинции Керман, сообщает Zakon.kz.

Как уточняет газета Asharq Al-Awsat, в результате данного происшествия никто не погиб.


"Тридцать человек получили ранения, когда поезд сошел с рельсов на железнодорожной линии Керман – Заранд", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что авария на переезде Кызылсай – Шымкент изменила график поездов.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
