Поезд с пассажирами сошел с рельсов в Иране

Фото: pixabay

30 человек пострадали из-за схода поезда с рельсов в иранской провинции Керман, сообщает Zakon.kz.

Как уточняет газета Asharq Al-Awsat, в результате данного происшествия никто не погиб.

"Тридцать человек получили ранения, когда поезд сошел с рельсов на железнодорожной линии Керман – Заранд", – говорится в сообщении. أرسل أحد المواطنين مقطع فيديو إلى قناة "إيران إنترناشيونال" من موقع خروج قطار طهران–كرمان عن القضبان، وعلّق بسخرية قائلًا: "ما كان ينقصنا إلا أن نشهد مثل هذا الحادث، وها هي أعيننا قد رأت كل شيء الآن". pic.twitter.com/1yKeeIuWYy — إيران إنترناشيونال-عربي (@IranIntl_Ar) August 8, 2025 Ранее сообщалось, что авария на переезде Кызылсай – Шымкент изменила график поездов.

