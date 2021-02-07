Дороги по всем направлениям закрыли из Нур-Султана

7 февраля 2021, 08:10
Фото: zakon.kz.

Из-за ухудшения погодных условий закрыто движение по всем направлениям из города Нур-Султан, передает zakon.kz.

7 февраля с 00:45 в связи с ухудшением погодных условий (сильный ветер, метель, ограниченная видимость) закрыто движение для всех видов автотранспорта по всем направлениям из города Нур-Султан на автодорогах республиканского значения. Департамента по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султан

Ранее сообщалось, что мороз и сильный ветер ожидаются в Казахстане.

В девяти областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение.


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