Дороги по всем направлениям закрыли из Нур-Султана

Из-за ухудшения погодных условий закрыто движение по всем направлениям из города Нур-Султан, передает zakon.kz.

7 февраля с 00:45 в связи с ухудшением погодных условий (сильный ветер, метель, ограниченная видимость) закрыто движение для всех видов автотранспорта по всем направлениям из города Нур-Султан на автодорогах республиканского значения. Департамента по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султан

Ранее сообщалось, что мороз и сильный ветер ожидаются в Казахстане.

В девяти областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение.