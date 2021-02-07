Массовое ДТП с возгоранием автомобилей произошло в Акмолинской области

Массовое ДТП с участием четырех автомобилей и "ГАЗели" произошло на трассе в Акмолинской области, передает zakon.kz.

Сегодня, в 14:14 на автодороге "Нур-Султан - Петропавловск", в районе Щучинска, в результате плохой видимости произошло ДТП с возгоранием легкового автомобиля на площади 10 кв. м. Пожар ликвидирован 14:40. (...) На ликвидацию пожара выезжали 10 сотрудников ДЧС и две единицы техники. пресс-служба ДЧС Акмолинской области

Фото: ДЧС Акмолинской области

Как уточнили в ведомстве, в результате плохой видимости на трассе из Нур-Султана в Петропавловск Mercedes въехал в заднюю часть "ГАЗели", в результате чего оба авто загорелись. Ехавший сзади "ВАЗ-2106", увидев ДТП начал тормозить, и в него сзади врезалась Mazda, а в бок - Chevrolet.

Фото: ДЧС Акмолинской области

Отмечается, что жертв и пострадавших в результате ДТП нет.

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Департамент по ЧС Акмолинской области просит жителей и гостей области не покидать населенные пункты, при необходимости воспользоваться железнодорожным транспортом.