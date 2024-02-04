Массовое ДТП произошло на трассе в Акмолинской области: пять человек пострадали

Массовое ДТП произошло с участием 11 автомобилей на автодороге в Акмолинской области, пять человек пострадали, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в ДП Акмолинской области, 4 февраля в отдел полиции Аршалынского района поступила информация о том, что на 1318 км автодороги Екатеринбург – Алматы, вблизи села Бирсуат, произошло ДТП с участием нескольких транспортных средств.

"Прибывшие на место происшествия полицейские предварительно установили, что 29-летний водитель автомашины марки Toyota Camry, не соблюдая дистанцию, а также превышая скоростной режим, допустил столкновение с впереди идущей в попутном направлении автомашиной марки Volkswagen Polo", – прокомментировали в ведомстве.

В результате ДТП столкнулись 11 автомобилей. В результате аварии пострадали пять человек, они были доставлены в больницу с различными травмами.

"Из пяти пострадавших двое пассажирок Toyota Camry и одна пассажирка Volkswagen Polo отпущены домой, водитель и еще одна пассажирка Toyota Camry госпитализированы", – рассказали в полиции.

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