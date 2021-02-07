Ресторан с пристройками горел в Алматинской области

В ДЧС Алматинской области 7 февраля 13:22 поступило сообщение о возгорании кровли здания ресторана в селе Тургень Енбекшиказахского района. На место вызова были направлены два пожарных расчета с Есика, передает zakon.kz.

По прибытию первых подразделении было установлено, что произошло возгорание нефункционирующего ресторана "Жанаталап" на предварительной площади 100 кв. м кровли, двух пристроенных комнат (кухня, топочная) на площади 40 кв. м, и обшивки стен на площади 140 кв. м. Согласно расписанию выездов, были привлечены дополнительные силы и средства с ближайших противопожарных подразделений. пресс-служба ДЧС Алматинской области

Фото: ДЧС Алматинской области

Отмечается, что пожарные не допустили распространения огня на все здание.

Фото: ДЧС Алматинской области

Пожар локализован в 14:00 и ликвидирован в 14:35 на площади 280 кв. м (общая площадь здания 1000 кв. м). В тушении пожара были задействованы 15 человек личного состава и 5 единиц техники ДЧС Алматинской области. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Для выяснения причины пожара на место направлена Исследовательская испытательная пожарная лаборатория ДЧС Алматинскойобласти, - добавили в ведомстве.