Великобритания не будет вводить "паспорта вакцинированного"

Британский министр по вопросам вакцинации Надим Захави заявил, что Великобритания не планирует вводить так называемые "паспорта вакцинированного", призванные позволить привитым от коронавируса британцам путешествовать за рубеж, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Газета Times на этой неделе сообщала со ссылкой на свои источники, что правительство Великобритании планирует ввести в стране "паспорта вакцинированного" и британские чиновники уже начали работу над ними. Источники газеты в туристической отрасли подчеркивали, что если туристы из Британии смогут предоставить доказательства вакцинации от коронавируса, то в мае их может принять Греция.

Во-первых, мы не знаем, как именно вакцины влияют на передачу (вируса). Во-вторых, это было бы дискриминационно, и я думаю, что было бы правильно сделать так, чтобы люди проходили вакцинацию, потому что они этого хотят, а не потому, что это стало в некотором роде обязательным из-за паспорта, - заявил Захави, отвечая на вопрос журналиста о том, рассматривает ли Британия возможность введения подобных паспортов

По его словам, если в каких-то странах требуется предоставить ту или иную форму "доказательства" о прохождении вакцинации, то такой документ британцы могут попросить у лечащего врача.

Но мы не планируем вводить паспорта в Великобритании, - отметил британский министр.

Ранее ввести так называемый "паспорт вакцинированного" предложили туристические и транспортные компании Британии, которые надеются с помощью этого шага повысить турпоток и восстановить пострадавший от пандемии бизнес. Премьер-министр страны Борис Джонсон дважды исключал выдачу таких паспортов, объясняя это созданием условий неравенства и ограничений и заявляя, что "у нас в стране мы так не поступаем". Исключил выдачу паспортов иммунизации и министр здравоохранения Мэтт Хэнкок. В январе Захави также подтвердил, что Британия не будет вводить паспорта иммунизации для привившихся от коронавируса жителей Соединенного Королевства.