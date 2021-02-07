Появилось видео с места для отеля в урочище Бозжыра

Участок для гостиничного комплекса, который хотят возвести в урочище Бозжыра, уже размечен, передает zakon.kz.

На месте, где хотят возвести отель, побывал корреспондент Lada.kz.

По его словам, на месте установлены три модульных кемпинга из блок-контейнеров. Водовозы заполняют воду для технологических процессов и работ в установленные емкости.

Осенью 2020 года появилась информация, что в урочище Бозжыра будет построен отель. Позже Президент Касым-Жомарт Токаев поручил пересмотреть проект строительства.

В декабре строительство отеля перенесли за пределы Жабайушканского заказника. Обсуждался и возможный перенос проекта в одно из близлежащих сел.

1 февраля в акимате Мангистауской области подтвердили, что туристический объект в урочище Бозжыра планируют построить в четырех километрах от скал. В этот же день в акимате заявляли, что на данный момент в урочище Бозжыра проводят инженерно-геологические изыскания.

Отель в урочище Бозжыра обойдется инвестору в 38,6 миллиарда тенге. На эти средства планируется построить "Визит-центр" с комплексом Safari Hotel. Его запуск запланирован на четвертый квартал 2021 года.

5 февраля строительство отеля обсудили на общественных слушаниях, которые прошли в онлайн-формате. Очно присутствовали инвесторы - авторы проекта, экологи, представители государственных органов и средств массовой информации.

В своем отзыве к разделу "Оценка воздействия на окружающую среду" документа "Гостиничный комплекс в Каракиянском районе Мангистауской области" эксперты Казахстанской ассоциации биоразнообразия Казахстана отметили недостатки проекта.

Застройщик предоставил эскизный проект отеля.

Эксперты Ассоциации биоразнообразия Казахстана считают, что дикие животные нуждаются в нетронутом ареале.