Пробил лобовое стекло: Жесткое столкновение произошло на мосту в Алматы

8 февраля 2021, 06:58
Фото: zakon.kz.

Утром 8 февраля ДТП с лобовым столкновением произошло на мосту на проспекте Суюнбая, сообщает zakon.kz.

Лоб в лоб столкнулись автомобили LADA Granta и Daewoo Nexia. Из-за сильного удара водителя Nexia зажало в салоне машины.

Пассажир LADA пробил лобовое стекло. Как сообщил корреспондент портала, вся проезжая часть залита кровью.

В результате ДТП пострадали водители машин и двое пассажиров. Всех пострадавших госпитализировали в ближайшие больницы города.

До прибытия службы спасения сотрудники дорожной полиции совместно с медиками извлекли зажатого водителя Daewoo.

По предварительным данным, на полосу встречного движения выехала LADA Granta, которая двигалась по проспекту Суюнбая в восточном направлении. Daewoo Nexia ехала на запад.


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