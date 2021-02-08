Переболевших COVID-19 предупредили о высоком риске развития туберкулеза

В Минздраве России заявили, что переболевшие коронавирусом пациенты имеют повышенный риск развития туберкулеза, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

После перенесенного COVID-19 у многих пациентов в легких формируются выраженные остаточные изменения в виде фиброза. Можно предположить, что эта категория пациентов имеет повышенный риск развития туберкулеза в последующем. Таким образом, туберкулез может возникнуть до, одновременно или уже после перенесенного COVID-19,- говорится в рекомендациях.

При этом специалисты призвали параллельно с тестированием COVID-19 проходить обследование на туберкулез.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 106,5 млн заболевших, свыше 78,2 млн человек выздоровели, а более 2,3 млн пациентов умерли.