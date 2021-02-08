Казахстанцы попали в фильм Ридли Скотта

Вышел в свет документальный фильм "Жизнь за один день" продюсера Ридли Скотта ("Чужой", "Гладиатор", "Солдат Джейн") и режиссера Кевина Макдональда. В нем есть кадры из Алматы, передает zakon.kz.

В документальный фильм попали кадры, снятые жителями Земли 25 июля 2020 года. Чтобы стать участником фильма, нужно было снять на видео свою жизнь в тот день и загрузить получившийся материал на сайт проекта до 2 августа. От потенциальных участников требовалось показать значимые моменты дня или рутину, праздник, переезд, рассказать личную историю, либо о том, как пандемия повлияла на окружающий мир, как жизнь постепенно возвращается в привычное русло. По данным сайта проекта, было подано 324 705 видео от жителей 192 стран на 65 языках.

Премьера документалки "Жизни за один день" прошла на кинофестивале "Сандэнс" и на YouTubе 6 февраля. В числе участников фильма оказались выпускники одного из алматинских вузов.

Они показали, как им вручали дипломы в условиях карантина. Торжественный момент для них прошел скромно, без сопровождающих и родственников, но несмотря на это, они смогли пережить момент счастья. Истории, рассказанные в картине, поражают своим разнообразием и трогают до глубины души.

Режиссер документалки Кевин Макдональд — обладатель премии "Оскар" за документально-исторический фильм "Однажды в сентябре" о том, как палестинская террористическая организация "Черный сентябрь" захватила в заложники и впоследствии убила израильских спортсменов на Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году. В ленту вошло интервью, которое режиссер взял у последнего выжившего террориста.