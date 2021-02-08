Курс доллара опустился ниже 419 тенге

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 418,86 тенге, снизившись еще на 1,55 тенге, передает zakon.kz.

В обменниках доллары покупают/продают по 418,2-420,7 тенге, евро – 505-507 тенге, рос. рубль - 5,6-5,65 тенге.

Между тем мировые цены на нефть продолжают расти на торгах 8 февраля.

Так, мартовские фьючерсы на нефть WTI увеличились на 1,07%, составив $57,46 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в апреле выросли на 1,04% — до $59,96 за баррель.