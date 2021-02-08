В МВД обратились к водителям

Ухудшение погодных условий может повлиять на безопасность на дорогах страны, сообщил на брифинге официальный представитель МВД Нурдильда Ораз, передает корреспондент zakon.kz.

Ухудшение погодных условий, обильный снегопад в ряде регионов могут повлиять на безопасность на дорогах страны. Особенно на загородных трассах. Специалисты рекомендуют водителям избегать в эти дни дальних поездок, особенно в гололед при порывистом ветре и метели. Быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Особенно вблизи детских учебных заведений, остановок общественного транспорта и пешеходных переходов. За выходные совершено 27 ДТП. В результате погибли 5 человек, травмировано 22 человека, — сообщил Ораз.

Ранее в РГП "Казгидромет" сообщали, что на большую часть территории Казахстана 8 февраля будет оказывать влияние циклон, и из-за связанных с ним атмосферных фронтов пройдут осадки (дождь, снег), на севере – снег. Лишь на западе ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидается туман, гололед, метель, усиление ветра.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан