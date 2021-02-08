Главный наркоборец Кызылординской области "помогал" выращивать коноплю

Экс-глава управления по борьбе с наркопреступностью покровительствовал культивированию конопли в Кызылорде. Об этом сообщил на брифинге начальник Департамента собственной безопасности МВД Арман Саданов, передает корреспондент zakon.kz.

По нашей разработке, к 15 годам лишения свободы осужден бывший начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Кызылординской области Мырзахасимов, который покровительствовал культивированию конопли. В ходе дальнейшей разработки с крупной партией марихуаны и боевым оружием разоблачена другая преступная группа в Кызылорде, - сообщил Саданов.

Он добавил, что при обысках обнаружено и изъято более 12 килограммов наркотиков. Продолжением явилось задержание начальника управления ДП Кызылординской области и его подчиненного при получении 7 млн тенге за увод от уголовной ответственности.

По ним ведутся следственные действия и скоро дело будет направлено в суд. Фигуранты этого резонансного дела уволены по отрицательным мотивам. Заместитель начальника ДП Кызылординской области и еще три руководителя освобождены от занимаемых должностей, - отметил Саданов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан