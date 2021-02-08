Снег с дождем принесет в Казахстан антициклон из Скандинавии

На Казахстан надвигаются морозы, сообщает zakon.kz.

РГП "Казгидромет" рассказал о прогнозе погоды на 9-11 февраля.

Большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием холодного антициклона из районов Скандинавии, с которым ожидается понижение температуры воздуха до 23-30 мороза, на востоке страны до 28-33 мороза, - отметили синоптики.

Также метеорологи отметили, что на западные регионы будет оказывать влияние очередной циклон с районов Атлантики, пройдут осадки (дождь, снег), гололед, туман, а также повышение температуры воздуха.