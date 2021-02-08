Казахстанка покорила сердце жюри "Голос Країни"

Стартовал новый сезон шоу "Голос Країни" и на слепых прослушиваниях уже 2 казахстанских вокалиста завоевали симпатии жюри, передает zakon.kz.

Вслед за Александром Лимом в следующий тур прошла алматинка Сауле Жумабекова. Она исполнила песню присутствовавшей в жюри украинской певицы Тины Кароль "Я все еще люблю", чем растрогала ее до глубины души. Известно, что Тина посвятила эту песню своему покойному мужу Евгению Огиру. Тина попросила Сауле спеть эту песню еще раз дуэтом. Чувственное исполнение довело до слез зрителей и коллегу Тины по жюри Надю Дорофееву.