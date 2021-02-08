5-7 февраля 2021 года в Египте состоялся ответный казахстанско-египетский торгово-инвестиционный бизнес-форум, в котором приняли участие порядка 300 человек, сообщает zakon.kz.

Казахстанскую делегацию, во главе с заместителем министра иностранных дел РК Алмасом Айдаровым, представили более 60 казахстанских компаний из 13 регионов Казахстана, а также представители государственных и квазигосударственных органов. С египетской стороны в форуме приняли участие более 200 представителей бизнес-сообщества, а также заместитель министра иностранных дел Египта Тарик аль-Уасими, Губернатор провинции Южного Синая генерал Халед Фуда, глава Федерации торговых палат Египта Ибрахим Аль-Араби.

По словам чрезвычайного и полномочного посла РК в Арабской Республике Египет Кайрата Лама Шарифа, обе стороны намерены наращивать сотрудничество по всем направлениям взаимодействия для дальнейшего повышения уровня торгово-экономических и инвестиционных связей между двумя странами.

Казахстан рассматривает Египет как "ворота" в Африку и готов продвигать экспорт, в том числе при содействии казахстанско-египетского Делового Совета и Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Дополнительный импульс для увеличения экспорта казахстанской продукции придаст подписание Соглашения о свободной торговле между странами-членами ЕАЭС и Египтом, что откроет доступ на египетский рынок, население которого свыше 100 млн человек, - отметил в своем выступлении Кайрат Лама Шариф.

По словам спикеров, удорожание продукции и замедление темпов торговли между двумя странами связано с географической отдаленностью государств. Однако, как отметил вице-министр торговли и интеграции РК Кайрат Торебаев, несмотря на это, Казахстан видит потенциал для увеличения товарооборота почти в 4 раза.

В этом контексте отечественные компании могут предложить качественные товары на сумму порядка 300 млн долл. В целях обеспечения продовольственной безопасности, египетские компании могут размещать свои экспортоориентированные производства в Казахстане. Для этого направления предусмотрено льготное кредитование подобных проектов, страхование экспортных контрактов, возмещение затрат на транспортировку товаров и сервисную поддержку. Кроме того, в ближайшее время Казахстан будет субсидировать процентную ставку для иностранных покупателей отечественной продукции на уровне CIRR. Другими словами, по процентной ставке, устанавливаемой Секретариатом ОЭСР на ежемесячной основе, - сообщил Кайрат Торебаев.

Активизация работы в данном направлении связана с предстоящим первым официальным визитом Министра иностранных дел Египта в Казахстан и проведением очередных политических и консульских консультаций между двумя странами. Об этом отметил в своем выступлении заместитель министра иностранных дел Египта Тарик аль-Уасими.

В ходе мероприятия также была организована универсальная выставка "Сделано в Казахстане", где была представлена продукция казахстанских производителей, в том числе компаний, которые уже экспортируют на африканский континент. Кроме того, были проведены двусторонние В2В переговоры между отечественными и египетскими компаниями

По итогам мероприятия были подписаны ряд экономических документов. Так, казахстанские и египетские компании договорились о поставке бутилированной воды в объеме 1 млн штук с перспективой увеличения до 3 млн на рынок Египта, выпуске фармацевтических препаратов на базе казахстанского предприятия, а также приобретении месторождения меди на территории Казахстана.

Данный форум способствовал формированию интереса у египетских бизнесменов к казахстанским товарам несырьевого сектора, обеспечил налаживание прямых контактов между отечественными товаропроизводителями и потенциальными египетскими покупателями и инвесторами, обмен информацией по качественным и ценовым показателям продукции. Принято решение о проведении регулярных торговых миссий и встреч между двумя странами.

Справочно: 6 марта 2019 года в Нур-Султане состоялся казахстанско-египетский бизнес-форум, где приняли участие более 100 представителей бизнеса двух стран.