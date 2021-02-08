Карантин продлили в Алматинской области

В Алматинской области сохранится карантин и будут введены некоторые ограничительные меры, передает zakon.kz.
Постановление подписал главный государственный санитарный врач области Ерлаги Сыдыманов.
Так, акимам районов и городов, Департаменту полиции, Управлению предпринимательства и Палате предпринимателей области поручено приостановить деятельность:
- объектов общепита при заполняемости более 50 посадочных мест в залах;
- дошкольных организаций всех форм собственности, за исключением дежурных групп не более 15 человек;
- развлекательных объектов, в том числе ночных клубов, кальянных, выставок, букмекерских контор, бильярдных, караоке, детских игровых площадок (развлекательных центров) и других;
Общественный транспорт будет работать до 23:00. Будет увеличено количество автобусов в часы пик. Разрешено движение междугородних, межобластных автобусов. Работа ОТ допустима при усилении санитарно-дезинфекционного и масочного режима, а также наполняемостью не больше количества посадочных мест.
Работа мониторинговых групп будет усилена.
- запрещается перемещение более трех человек, за исключением членов одной семьи;
- ограничивается выход на улицу пожилых людей старше 65 лет;
- запрещается проведение любых мероприятий, связанных с приглашением и скоплением людей (дни рождения, юбилеи, тои, поминки и др).
С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.
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