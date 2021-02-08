Массовая давка в Нур-Султане: организатора оштрафовали почти на 700 тыс. тенге

Владельца цветочного магазина в Нур-Султане оштрафовали на 670 910 тенге из-за розыгрыша, которое привело к массовому скоплению людей и давке, передает zakon.kz.

Мониторинговая группа зафиксировала нарушение 7 февраля.

Специалистами управления факт нарушения проведения массового мероприятия подтвердился, нарушитель приглашен по повестке в УСЭК Есильского района. Внеплановая проверка зарегистрирована в органах правовой статистики Генеральной прокуратуры. В отношении субъекта предпринимательства подготовлен акт о результатах проверки, предписание и оформляется протокол о нарушении по привлечению к административной ответственности по ч.1 ст. 425 КОАП РК. Ержан Байтанаев – официальный представитель КСЭК

С учетом категории субъекта установлен размер штрафа в размере 230 МРП.

На массовое мероприятие пришло более двух тысяч человек. Жители столицы сняли давку на видео. На дороге образовался затор. Позже к месту прибыли полицейские и толпа разошлась.