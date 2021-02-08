Льва держал в крестьянском хозяйстве алматинец

Льва держал мужчина в крестьянском хозяйстве Алматинской области, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт МВД РК.

8 февраля в дежурную часть Талгарского РУП поступило сообщение о том, что в селе Бескайнар в одном из крестьянских хозяйств содержится взрослый лев. Выехав по сигналу инспекторы группы природоохранной полиции, действительно обнаружили льва. Животное в хорошем состоянии, содержится в вольере размером 5 на 10 метров. пресс-служба МВД РК

Установлен владелец льва – 28-летний житель города Алматы.

Факт обнаружения и незаконного содержания крупного хищника зарегистрирован в полиции. До решения вопроса о его будущем местонахождении, животное под сохранную расписку временно оставлено главе крестьянского хозяйства.