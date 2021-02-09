Биткоин вновь побил исторический рекорд

Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина вновь бьет исторический рекорд и превышает 46 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 05:30 по времени Нур-Султана биткоин дорожает на 20%, до 46,15 тысячи долларов.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин растет в цене на 18,26%, до 46 076 долларов. Стоимость криптовалюты за последние минуты росла до 46 794 долларов.

Менее часа назад биткоин побил исторический рекорд в 45 тысяч долларов.