Еще 12 человек умерли от коронавируса в Казахстане за сутки

Информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане на 9 февраля предоставил Минздрав РК, сообщает zakon.kz.

По данным ведомства, за сутки от COVID-19 скончались 12 человек, от коронавирусной пневмонии - 0.

На 9 февраля лечение от КВИ продолжают получать 26 380 человек (16 376 КВИ+ и 10 004 КВИ-), из них в стационарах находится – 5 560 пациентов, на амбулаторном уровне – 20 820 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 261 пациент;

в состоянии крайней степени тяжести – 50 пациентов;

на аппарате ИВЛ – 41 пациент.

Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19

На 7 февраля 2021 года зарегистрировано 5 случаев заболевания. Выздоровели 259 человек.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших – 48 318, случаев с летальным исходом – 584, всего выздоровели – 37 730 человек.