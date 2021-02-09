КГД даст разъяснения по поводу введения 1 этапа всеобщего декларирования

12 февраля в 11:00 (по времени Нур-Султан) приглашаем вас принять участие в прямом эфире ПРАВМЕДИА на тему: "Всеобщее декларирование: Эпизод I".

Официальный представитель КГД, следуя тренду "слышащего государства" и активного присутствия в соцсетях и на информационных площадках, даст разъяснения по внедрению 1 этапа всеобщего декларирования, а также ответит на ваши вопросы.

Мероприятие посвящено принципиально новой эпохе налоговой жизни каждого казахстанца и по-настоящему переломному моменту в налоговой жизни РК.

В программе:

· Всеобщее декларирование: общая концепция

· Этапы всеобщего декларирования

· Объекты декларирования в форме налоговой отчетности 250

· Соотношение форм налоговой отчетности №№ 240 и 250

· Сроки сдачи налоговой отчетности № 250

· Заполняем новую 250, лайфкахи и советы

Ведущая: Дина Кабдылманаповна Кусаинова, руководитель Управления всеобщего декларирования Департамента государственных услуг Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

Модератор: Айдар Масатбаев, Дипломированный налоговый эксперт LLM, юридический консультант "Палата профессиональных юридических консультантов".

Участие бесплатное по предварительной регистрации.

Принимаем ваши вопросы. Ответы на наиболее важные и интересные из них прозвучат в прямом эфире.