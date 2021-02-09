Руслан Бекетаев освобожден от должности вице-министра финансов в связи с переходом на другую работу, передает zakon.kz со ссылкой на сайт главы кабмина.

Руслан Бекетаев родился в 1975 году в Южно-Казахстанской области.

В разные годы работал на различных должностях в структурах Национальной комиссии РК по ценным бумагам, Национального Банка РК, Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, а также в структурах финансовой полиции и Министерства финансов РК.

С июля 2014 года занимал должность вице-министра финансов РК.