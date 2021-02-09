На площадке Nur Otan организованы бесплатные консультативные встречи с юристами

На площадке Республиканской общественной приемной Nur Otan в рамках инициированного Елбасы, Лидером партии Нурсултаном Назарбаевым проекта "Халыққа көмек" организованы бесплатные консультативные встречи с юристами, адвокатами, медиаторами и нотариусами.

С учетом пандемии прием граждан будет осуществляться в онлайн-формате.

Юристы – понедельник с 10.00 до 13.00.

Адвокаты – вторник и четверг с 10.00 до 13.00.

Медиаторы – среда и пятница с 10.00 до 13.00.

Нотариусы – пятница с 15.00 до 17.00.

Для записи на консультацию необходимо обращаться по следующим контактам:

1. Call-центр 8 800 080 4441 (звонок по Казахстану бесплатно);

2. Whatsapp 8 700 800 4441

3. komek@nurotan.kz

Партнеры проекта: Казахстанский Союз юристов, Республиканская коллегия адвокатов, Международный Центр медиации и Республиканская нотариальная палата.

По информации пресс-службы, на базе Республиканской общественной приемной партии также запущен специальный контакт-центр "Экстренная служба 111" по вопросам семьи, женщин и прав детей, а также противодействия семейно-бытовому насилию. Менее чем за 5 месяцев поступило более 5,8 тысяч звонков.

В целом, за последний год в общественные приемные партии Nur Otan по всей стране поступило более 393 тысяч обращений, что в 2 раза больше по сравнению с 2019 годом.

При этом за последние 5 лет в партию обратилось 1,2 млн человек, в том числе более 423 тысяч – в онлайн-формате. Из них 92% решены положительно, оказана бесплатная консультативная, правовая и иная помощь.