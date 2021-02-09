1750 доз вакцины Спутник V привезли в Алматы

В Алматы для вакцинации медицинских сотрудников СК Фармацией привезли 1 750 доз российской вакцины Спутник V, передает zakon.kz.

Врач-эпидемиолог Управления общественного здоровья города Алматы Эльвира Ибрагимова сообщила, что на 8 февраля вакцинацией первого компонента охвачено 1 315 медицинских сотрудников.

Зарегистрировано 59 мед.отводов и 2 человека отказались от вакцинации. В период с 21 февраля 2021 года продолжится вакцинация медицинских сотрудников вторым компонентом. Всего для медицинских работников для первого этапа получено 1 750 доз вакцины, соответственно, для второго этапа ожидается поставка 1 750 доз. Вакцинация проводится в 2 этапа, вначале первым компонентом в дозе 0,5 мл., затем через 21 день 2 компонентом, также в дозе 0,5 мл., таким образом, первая доза вакцины запускает иммунный ответ, а вторая его усиливает, - сказала Ибрагимова.

Добавим, что в первую очередь вакцинация проводится медицинским сотрудникам инфекционных стационаров, сотрудников приемного покоя многопрофильных стационаров, отделений реанимации, сотрудников скорой медицинской помощи, организации здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также для сотрудников санитарно-эпидемиологической службы.

Для проведения вакцинации в каждом районе были подготовлены прививочные кабинеты и прививочные бригады. Иммунизация проводится в строгом соответствии всех правил и соблюдения «холодовой цепи». Дополнительно контролирующими органами отслеживается процесс получения вакцины на централизованный склад хранения, ее транспортировка в медицинские организации и непосредственно сам процесс постановки вакцины.