Назван новый курс тенге к доллару

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 алматинского времени закрылись торги инструментами рынка иностранных валют с расчетами в день проведения торгов, операциями валютного свопа в отношении доллара США, евро и российского рубля. передает zakon.kz.

По итогам торгов средневзвешенный курс тенге к доллару составил 417,54 тенге за единицу американской валюты. По сравнению с предыдущим днем курс снизился на 1,04 тенге. Российский рубль немного подорожал за день, сейчас его курс по итогам торгов на KASE 5,65 тенге за единицу. Китайский юань незначительно потерял позиции, снизившись за день на 0,02 тенге за единицу, курс составил 64,91 тенге за единицу.

Курс евро не изменился, составляет 504,15 тенге за единицу.

Добавим, что в обменных пунктах на данный момент доллар торгуется в пределах 417-419 тенге за единицу.