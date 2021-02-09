Сколько казахстанцев подали заявки на снятие пенсионных накоплений

По состоянию на 8 февраля от уполномоченных операторов в Единый накопительный пенсионный фонд поступило порядка 90 689 заявлений вкладчиков на осуществление досрочных выплат для целевого использования, передает zakon.kz.

50 350 заявлений уже было исполнено и вкладчики уже получили на свои спецсчета, открытые у уполномоченных операторов, единовременные пенсионные выплаты (ЕПВ) в размере около 276 млрд тенге. Средняя сумма выплат составила порядка 5,5 млн тенге. Еще более 14 тысяч заявлений почти на 73,7 млрд тенге находятся в обработке для осуществления выплат. Около 26,3 тысяч заявок были отклонены в связи с несоответствием требованиям законодательства. пресс-служба ЕНПФ

Наибольшее количество обращений по всей республике - 19 209 заявлений (или 21,18%) приняты в Алматы. Из них порядка 11,3 тысяч уже исполнены. На специальные счета вкладчиков в банках, являющихся уполномоченными операторами, переведено порядка 69,6 млрд тенге. Средняя сумма выплаты составила 6,18 млн тенге. Еще 2 579 заявлений на 14,7 млрд тенге находятся в обработке.

От жителей Нур-Султана принято 15 371 заявление (порядка 17%). 8 698 вкладчиков уже получили на спецсчета более 45,3 млрд тенге. Средняя сумма выплаты составила 5,2 млн тенге. В обработке 2 156 заявлений на сумму 10,5 млрд тенге.

В Мангистауской области принято 12 757 заявлений на получение ЕПВ (14%). 7 062 заявления исполнены – более 61 млрд тенге переведены вкладчикам на улучшение жилищных условий. Средняя сумма выплат в области составила 8,65 млрд тенге. Ждут исполнения еще 2 519 заявлений на общую сумму почти 21,5 млрд тенге.

В целом в разрезе регионов Казахстана получение средств из ЕНПФ на улучшение жилищных условий выглядит следующим образом: