Бизнесмены ВКО обратились к Президенту

Казахстанские бизнесмены просят Президента отменить нововведения по заполнению электронных счетов-фактур, передает zakon.kz.

Как сообщает телеканал "Астана", продавцы после трудового дня вынуждены часами заполнять отчетности, где нужно указать весь проданный товар в граммах и штуках, а также ИИНы всех покупателей. Это, по их словам, крайне неудобно для маленьких торговых точек. Кроме того, новая система требует от каждого владельца магазина миллионы тенге вложений, а значит и цены на продукты придется поднимать, жалуются предприниматели.

Продавец Виктория Ильичева всерьез задумывается о смене работы, так как с 1 января в ее обязанности входит еще и придумывание штрих-кодов для каждого товара. Они нужны для заполнения электронных счетов-фактур. В конце рабочего дня документ нужно составить на каждый проданный товар, будь то яблоко, леденец или пакет молока.

Какой товар есть, мы пробиваем штрих-коды, а если нет, то создаем сами. Интернет сильно виснет, он к этой системе не подготовлен. продавец Виктория Ильичева

По словам предпринимателей, не подготовлены и покупатели: теперь по закону при покупке товара даже в маленьких магазинах у дома, они должны предъявлять ИНН, ФИО и адрес проживания. Это тоже обязательно при заполнении электронного счета-фактуры.

Мы пробовали, 40 позиций списывала за 4 часа, если в магазине 150 позиций, это получается 12 часов я отработала, закрыла магазин в 10 часов, и до утра я должна сидеть списывать. предприниматель Альмира Музафарова

Чтобы нам выписывать электронную счет-фактуру мы должны автоматизировать всю торговлю магазина, оборудование нужно закупить на 830 тыс. тенге, программное обеспечение - 150 тыс., годовое обслуживание - 180 тыс., расходные материалы в год - 850 тыс. выходят обновления. предприниматель Владимир Берник

Как отмечается, помимо нового оборудования, каждому магазинчику придется взять в штат бухгалтеров. В среднем дополнительные затраты составят 2 миллиона тенге. Председатель профсоюза работников малого и среднего бизнеса Галина Казанцева считает, что нововведения добьют микробизнес.

При наличии контрольно-кассовой машины, с функцией передачи, практически налоговикам все известно. Я не понимаю, для чего это нужно? Я очень боюсь, что, если жесткие меры будут применять, сейчас огромное количество предприятий МСБ, не выдерживают. И даже по нашему профсоюзу, мы потеряли 34 организации, а это как раз микробизнес. председатель профсоюза работников малого и среднего бизнеса ВКО Галина Казанцева

В палате предпринимателей говорят, что штрафовать за неправильное заполнение электронной отчетности пока не будут. Специалисты недоумевают, почему с 1 января этого года всех представителей МСБ обязали заполнять электронные счета-фактуры, хотя проект постановления не прошел процедуру общественных слушаний.

Сейчас обращаются предприниматели с непонятными вопросами. По всем этим вопросам нужно разъяснение со стороны органов госдоходов. Поэтому мы это дело берем на контроль, и будем разбираться во всех этих деталях. заместитель директора по правовым вопросам палаты предпринимателей ВКО Алия Мукашева

Отмечается, что представители микробизнеса обратились и к Президенту страны. Они просят отменить нововведения. К слову, электронные счета-фактуры удобны для оптового бизнеса, и для крупных игроков рынка, занимающихся экспортом и импортом товаров, работ и услуг. Для небольших магазинов, а только в Усть-Каменогорске их 1,5 тысячи, это финансово неподъемно. В конечном итоге все затраты отразятся на повышении стоимости товаров. Предприниматели даже посчитали, что в среднем придется поднять цены на 40-60%.