Два человека погибли при крушении вертолета в Куршевеле

Около французского горнолыжного курорта рухнул вертолет с пятью пассажирами, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

В Куршевеле (горнолыжный курорт во французских Альпах) упал гражданский вертолет, на борту которого находились по меньшей мере пять человек, - сообщают власти департамента Савойя в Twitter.

Сообщается, что вертолет потерпел крушение во вторник во второй половине дня. На борту находились пять человек.

Об инциденте примерно в 17.20 по местному времени (22.20 по времени Нур-Султана) сообщил свидетель, который увидел падающий вертолет. Спасатели и полиция прибыли на место в 18.00 по местному времени (23.00 по времени Нур-Султана).

Пока не сообщается модель вертолета, кому он принадлежал и кто на нем передвигался. Спасатели ликвидируют последствия крушения вертолета.