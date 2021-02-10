Грабители облили кассира бензином и угрожали поджечь в Караганде

Днем 9 февраля разбойники ограбили микрокредитную организацию в Караганде, сообщает zakon.kz.

Видео инцидента с видеокамеры, установленной внутри помещения опубликовано в instagram-паблике Тemirtau.times.

Двое неизвестных в медицинских масках вошли в помещение одной из микрокредитных организаций, облили бензином 28-летнюю девушку-кассира и потребовали отдать им деньги, - говорится в посте.

Было отмечено ,что при этом мужчина пригрозил поджечь девушку и помещение, если она ослушается их и попытается оказать сопротивление. Кассирша отдала им 120 тысяч тенге.

По данному факту​ зарегистрировано уголовное дело по статье 192 УК "Разбой". Для установления и задержания подозреваемых лиц создана оперативная группа из числа наиболее опытных сотрудников аппарата департамента полиции. пресс-служба департамента полиции Карагандинской области

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Темиртау Таймс | Temirtau (@temirtau.times)

Записи инцидента были приобщены к материалам уголовного дела.