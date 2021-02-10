Грабители облили кассира бензином и угрожали поджечь в Караганде

Днем 9 февраля разбойники ограбили микрокредитную организацию в Караганде, сообщает zakon.kz.
Видео инцидента с видеокамеры, установленной внутри помещения опубликовано в instagram-паблике Тemirtau.times.
Двое неизвестных в медицинских масках вошли в помещение одной из микрокредитных организаций, облили бензином 28-летнюю девушку-кассира и потребовали отдать им деньги, - говорится в посте.
Было отмечено ,что при этом мужчина пригрозил поджечь девушку и помещение, если она ослушается их и попытается оказать сопротивление. Кассирша отдала им 120 тысяч тенге.
По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 192 УК "Разбой". Для установления и задержания подозреваемых лиц создана оперативная группа из числа наиболее опытных сотрудников аппарата департамента полиции. пресс-служба департамента полиции Карагандинской области
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Записи инцидента были приобщены к материалам уголовного дела.
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