Пневмония в Казахстане: 70 заболевших, три смерти за сутки

10 февраля 2021, 09:16
Фото: kubnews.ru

От коронавируса и пневмонии за сутки скончались 11 человек, сообщает zakon.kz.

По данным Минздрава, от коронавируса умерли 8 казахстанцев, от пневмонии - 3.

8 февраля зафиксированы 70 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 3 летальных исхода и 268 человек выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 48388, летальных случаев - 587, выздоровевших - 37998, - отметили в ведомстве.

В свою очередь, от КВИ продолжают получать 25 991 человек (16 188 КВИ+ и 9 803 КВИ-), из них в стационарах находится – 5 438 пациентов, на амбулаторном уровне – 20 553 пациента.


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