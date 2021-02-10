Одну из купюр 1000 тенге скоро невозможно будет нигде обменять

О завершении периода обмена филиалами Нацбанка банкнот номиналом 1 000 тенге образца 2006 года заявили в финрегуляторе, передает zakon.kz.

Нацбанк Казахстана напомнил, что 3 марта 2021 года завершается период обмена банкнот номиналом 1 000 тенге образца 2006 года.

Обмен банкнот номиналом 1000 тенге образца 2006 начался 2 марта 2017 года и продлится до 3 марта 2021 года. После указанного срока филиалы Нацбанка перестанут принимать и обменивать данные банкноты. - говорится в сообщении регулятора.

Обмен банкнот на действующие денежные знаки национальной валюты проводится исключительно в филиалах Нацбанка.

Банкноты номиналом 1 000 тенге образца 2006 года перестали быть платежным средством с 1 марта 2017 года. При этом Нацбанк дал казахстанцам возможность обменять эти купюры. С 1 марта 2017 года до 28 февраля 2018 года их можно было обменять в любом банке второго уровня. А в филиалах Нацбанка купюры можно было обменять сначала до 28 февраля 2021 года, затем срок продлили до 3 марта 2021 года.

При этом в Нацбанке напомнили, что в обращении находятся памятные банкноты номиналом 1000 тенге, которые являются законным платежным средством.