В Нур-Султане в выходные будут закрывать улицы для жителей

Мы будем закрывать некоторые улицы, чтобы пешеходы гуляли и занимались спортом, сообщил на отчетной встрече с населением аким Нур-Султана Алтай Кульгинов, передает корреспондент zakon.kz.

На отчетной встрече к акиму обратилась представитель бизнеса, которая сообщила, что в прошлом году их коллеги выставляли столики для общепита на улице. Она предложила проводить это более организовано, чтобы летние кафе не мешали архитектуре города.

Согласен, но если мы изучим международный опыт, то не обязательно капитальные строения делать. Надо как вы говорите, правильно и красиво это организовать. Поставить на улице столики, если это не мешает другим, не мешает транспорту и пешеходам. Давайте поработаем. Мы будем больше создавать условия для пешеходов, больше это возможность для МСБ, мы будем по выходным закрывать некоторые улицы, чтобы пешеходы ходили, дети гуляли, люди спортом занимались. И здесь не без участия МСБ и пунктов общепита. Если есть хорошие идеи, мы всегда поддержим, — сообщил Кульгинов.

Также женщина напомнила, что скоро будет теплое время года, спросив, как будут городские власти помогать МСБ для обустройства летних террас.

Аким напомнил, что в период карантина и локдауна рестораны и пункты общепита испытывали сложности, но акимат помогал, чтобы создавать вопросы по доставке еды.

Когда мы смягчили карантин, мы в первую очередь хотели, чтобы рестораны работали, но в то же время, чтобы не было нарушений карантинных требований. К сожалению, на практике мы видим, что есть бизнесмены, которые злоупотребляют доверием и игнорируют санитарные требования...Но есть добросовестные МСБ, которые работают и создают все условия. Конечно, мы будем поддерживать развитие. Сейчас имеются до сих пор есть ограничения, но с учетом уменьшения позитивных тестов мы позволили ресторанам работать до 12. По летникам. Летом будет легче. Это свежий воздух, на свежем воздухе риска меньше, чем в закрытом помещении, — отметил аким Нур-Султана.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан