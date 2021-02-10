Девушка погибла в серьезном ДТП на трассе Алматы - Бишкек

Смертельное ДТП произошло на трассе Алматы - Бишкек, передает zakon.kz.

По предварительной информации, автомобиль Kia Rio двигался в западном направлении. На 49-м километре водитель, по неизвестным причинам, не справился с управлением. Автомобиль вылетел с дороги, наехал на пень и столкнулся с деревьями. От удара Kia отбросило обратно на дорогу, где машина опрокинулась на крышу.

Проезжавшие мимо водители и очевидцы кинулись на помощь пострадавшим. Из машины они достали молодого парня - водителя и пассажирку. Девушка 2000 г.р. от полученных травм скончалась на месте до приезда медиков. Парня в тяжелом состоянии госпитализировали в ближайшую больницу с переломами и травмами различной степени тяжести.

Все обстоятельства выясняет дознаватель Алматинской области, назначены соответствующие экспертизы.