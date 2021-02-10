Руководство муфтията Кыргызстана пыталось дать взятку сотрудникам спецслужбы

Руководство муфтията Кыргызстана предлагало сотрудникам ГКНБ взятку в 100 тыс. долларов. На фоне скандала муфтий страны Максатбек ажы Токтомушев подал в отставку, передает zakon.kz.

Sputnik Кыргызстан со ссылкой на Госкомитет нацбезопасности сообщает, что руководство муфтията подозревается в корыстном использовании денег, внесенных паломниками для хаджа. Это делалось путем предоставления частным финансовым структурам крупных займов свыше 100 миллионов сомов и получения ежемесячных процентных надбавок.

После выявления этих финансовых операций руководство муфтията предложило сотрудникам ГКНБ взятку. При передаче денег задержали главного бухгалтера Духовного управления мусульман.

Возбуждено дело по факту взятки в особо крупном размере. Задержанный водворен в изолятор временного содержания.

Муфтий Максатбек ажы Токтомушев подал в отставку. Он занимал эту должность с 2014 года.