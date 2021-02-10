ЧС местного масштаба объявят в Жезказгане

Акимат Жезказгана подготовил проект решения "Об объявлении чрезвычайной ситуации техногенного характера местного масштаба", передает zakon.kz.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного размещения 10 февраля.

В связи с возможной угрозой возникновения аварийной ситуации, которая может повлечь за собой человеческие жертвы в многоквартирных домах №53, 55, 57, 59, 63, 69 по улице Абая, в многоквартирных домах №22, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 42, 44, 48, 50 по улице Байконурова, в многоквартирном доме №30 по улице Омарова, в многоквартирном доме №13 по улице Некрасова, в многоквартирном доме №3 по улице Мира, в многоквартирном доме №24 (4-й подъезд) по улице Алашахана, в многоквартирном доме №11 по улице Жеңіс, в многоквартирном доме №23 (1-й подъезд) по улице Шевченко, в многоквартирном доме №19 по улице Железнодорожная города Жезказган, объявить чрезвычайную ситуацию техногенного характера местного масштаба, - говорится в документе.

Как пояснили в пресс-службе акимата города, эти дома аварийные и подлежат сносу согласно программе переселения жителей аварийных и ветхих домов на 2020 -2025 годы.

Принятие данного нормативного документа необходимо для реализации программы, - отметили в акимате.

Как рассказали в пресс-службе, переселение жителей 9 аварийных домов началось в 2020 году, собственникам 55 квартир выплачена компенсация на общую сумму 245 млн тенге.

В текущем году работа в данном направлении будет продолжена. В бюджете города заложено 1,5 млрд тенге на выплату компенсаций жителям 24 домов (259 семей), - сказали в пресс-службе.

Жильцы аварийных домов могут использовать компенсацию по своему усмотрению – купить жилье на вторичном рынке либо оформить льготный кредит для оплаты недостающей суммы при покупке нового жилья.