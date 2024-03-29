4200 жителей аварийных домов переселят в текущем году в Астане

В столице в рамках программы реновации ветхого жилья предусматривают снос аварийных домов и переселение жителей столицы в новое жилье.

В 2024 году жители 60 аварийных домов переселят в 1400 квартиры, это порядка 4200 жителей столицы будут обеспечены новым жильем, сообщает официальный сайт столичного акимата.

С 2013 года в столице переселены жители 286 аварийных домов. Это более 4500 семей получили новые благоустроенные квартиры.

В рамках проекта реновации жилищного фонда на 2023-2029 годы жителей 206 аварийных домов переселят в 4710 квартир в Астане.

Реновация жилищного фонда предусматривает комплексную реконструкцию "старых" кварталов города путем сноса аварийного (ветхого) жилья и переселения из него граждан в порядке реквизиции жилого дома и земельного участка, на котором расположен дом.

По условиям проекта жителям аварийных домов предоставляются новые квартиры в равнозначных по площади размерах (т.е. "квадрат" на "квадрат"), вне зависимости от количества комнат и количества проживающих, но не менее однокомнатной квартиры, в соответствии с правоустанавливающими документами.

По поручению главы государства для улучшения жилищных условий также проводятся работы по ремонту ЖК, замене лифтов, строительству льготного социального жилья, завершению строительства долгостроев.

Работа по данному направлению ведется планомерно.