Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

4200 жителей аварийных домов переселят в текущем году в Астане

4200 жителей аварийных домов переселят в текущем году в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2024 18:21 Фото: gov.kz
В столице в рамках программы реновации ветхого жилья предусматривают снос аварийных домов и переселение жителей столицы в новое жилье.

В 2024 году жители 60 аварийных домов переселят в 1400 квартиры, это порядка 4200 жителей столицы будут обеспечены новым жильем, сообщает официальный сайт столичного акимата.

С 2013 года в столице переселены жители 286 аварийных домов. Это более 4500 семей получили новые благоустроенные квартиры.

В рамках проекта реновации жилищного фонда на 2023-2029 годы жителей 206 аварийных домов переселят в 4710 квартир в Астане.

Реновация жилищного фонда предусматривает комплексную реконструкцию "старых" кварталов города путем сноса аварийного (ветхого) жилья и переселения из него граждан в порядке реквизиции жилого дома и земельного участка, на котором расположен дом.

По условиям проекта жителям аварийных домов предоставляются новые квартиры в равнозначных по площади размерах (т.е. "квадрат" на "квадрат"), вне зависимости от количества комнат и количества проживающих, но не менее однокомнатной квартиры, в соответствии с правоустанавливающими документами.

По поручению главы государства для улучшения жилищных условий также проводятся работы по ремонту ЖК, замене лифтов, строительству льготного социального жилья, завершению строительства долгостроев.

Работа по данному направлению ведется планомерно.

Читайте также

Масштаб национальной истории: о чем свидетельствуют старинные карты
Масштаб национальной истории: о чем свидетельствуют старинные карты
Режим ЧС в регионах и заявление премьера, подробности убийства охранника в Алматы – итоги за 29 марта
Режим ЧС в регионах и заявление премьера, подробности убийства охранника в Алматы – итоги за 29 марта
Павильон Астаны получил Гран-при в рамках открытия Года казахстанского туризма в Китае
Павильон Астаны получил Гран-при в рамках открытия Года казахстанского туризма в Китае
Айсулу Омарова
Астана
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Морозы до -10°C возвращаются в Казахстан
Морозы до -10°C возвращаются в Казахстан
штормовое предупреждение
Дождь, гололед и ураганный ветер ожидаются на большей части Казахстана
&quot;МВД&quot; блокирует телефон и угрожает казахстанцам
"МВД" блокирует телефон и угрожает казахстанцам
Зачем Алматы искусственное озеро
Зачем Алматы искусственное озеро в самом центре города
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: