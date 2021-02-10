Соратник Навального объявлен в межгосударственный розыск

Соратника оппозиционера Алексея Навального, главу сети его региональных штабов Леонида Волкова объявили в межгосударственный розыск, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщили РБК в Басманном суде.

Следственный комитет также потребовал его заочного ареста на два месяца с момента задержания на территории России либо с момента его экстрадиции в страну, - говорится в сообщении.

Волков проходит по делу о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные акции протеста.

Это придуманное несуществующее дело. Это пиар-кампания этого Следственного комитета. Мне абсолютно наплевать, — заявил Леонид Волков.